Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Bellheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten Am Mühlbuckel in Bellheim auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu der Tat bzw. zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell