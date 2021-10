Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich an der Industriestraße in Stadthagen ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der oder die Fahrerin eines PKW kam nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen von der Fahrbahn ab, fuhr über den Bordstein des Geh- und Radweges und prallte gegen einen massiven Metallzaun eines Gewerbebetriebes. Der Zaun wurde dadurch auf einer Länge von ca. zehn Metern erheblich beschädigt. Die Person fuhr anschließend weiter, ohne die Beteiligung an dem Unfall anzuzeigen. Beamte der Polizei Stadthagen konnten am Unfallort verbliebene Fahrzeugteile sicherstellen, die darauf schließen lassen, dass es sich bei dem verursachenden PKW um einen dunkelgrünen PKW des Herstellers Peugeot oder Citroen handeln könnte. Das PK Stadthagen bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter (05721) 400 40 entgegen.

