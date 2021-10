Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht

Hilgermissen / Wechold (ots)

Am späten Freitag Abend, gegen 22.45 Uhr, bemerkte ein Zeuge auf der Landesstraße 201 in einer Kurve einen verunfallten Pkw zwischen Hilgermissen und Magelsen im Bereich Gut Wührden, im Seitenraum. Beim Eintreffen der Polizei war der Pkw nicht mehr vor Ort, ein verantwortlicher Fahrzeugführer ebenfalls nicht. Am Unfallort wurde jedoch ein Schaden verursacht, der bislang nicht gemeldet wurde. Der Seitenraum als auch ein Verkehrsschild wurden beschädigt, ebenso die angrenzende Ackerfläche. Am Pkw dürften nicht unerhebliche Schäden im Frontbereich aufgrund der vorgefundenen Fahrzeugteile am Unfallort entstanden sein. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder den verantwortlichen Fahrzeugführer/in nimmt die Polizei Hoya unter Tel. 04251-934640 entgegen.

