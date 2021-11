Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Beleidigt

Edesheim (ots)

Zwei Frauen gerieten gestern Mittag (29.11.2021, 12.25 Uhr) in der Schlossstraße aus bislang unbekannten Gründen in Streit, woraufhin die Autofahrerin ihre Kontrahentin mit "Blöde Kuh" beleidigte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert, die die Geeignetheit der Fahrerin für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr prüft. Zeugen des Vorfalls sollen sich bei der Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 melden.

