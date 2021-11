Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Landau (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und rund 17500 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagabend um 17:30 Uhr in Landau. Ein 56-jähriger Autofahrer befuhr die Queichheimer Brücke in Fahrtrichtung Autobahn, als er einen Rückstau zu spät erkannte und auf das Auto einer 35-Jährigen auffuhr. Durch den Aufprall wurden insgesamt drei Fahrzeuge aufeinander geschoben. Sowohl die 35- Jährige, als auch die vor ihr fahrende 26-jährige Autofahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die rechte Fahrspur wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell