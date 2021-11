Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - In Firmengebäude eingebrochen (2)

Edenkoben (ots)

An einem Firmengebäude in den Seewiesen entdeckten Spaziergänger am Sonntagmittag, dass eine Scheibe eingeschlagen war. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass unbekannte Täter im Objekt waren und dort mehrere Schreibtische durchsuchten. Bislang ist bekannt, dass Bargeld entwendet wurde. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell