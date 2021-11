Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verdacht von Call ID Spoofing

Edenkoben (ots)

Eine 65 Jahre alte Frau erhielt gestern Abend (28.11.2021, 20.40 Uhr) einen Anruf von der "Polizei Kaiserslautern". Hierbei wurde ihr mitgeteilt, dass vier Einbrecher auf dem Campingplatz in der Klosterstraße festgenommen worden seien. Weitere Täter seien auf der Flucht. Weil es in der Klosterstraße keinen Campingplatz gibt und die Angerufene das dem Unbekannten mitteilte, beendete er umgehend das Gespräch. Anhand der angezeigten Telefonnummer kann von dem Phänomen "Call ID Spoofing" ausgegangen werden. Call ID Spoofing ist eine von Betrügern häufig genutzte Masche, bei der Telefonanrufe mit abgeänderten Telefonnummern vorgenommen werden. Die abgeänderten Telefonnummern lassen sich frei auswählen. So hatten Betrüger zurückliegend versucht, mit der angezeigten 110 ahnungslose Bürger abzuzocken. Die Ermittlungen laufen.

