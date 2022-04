POL-PDLU: Zwei Leichtverletzte nach Schlägerei

Dannstadt-Schauernheim (ots) - Am Freitagabend, 22.04.2022, zwischen 23:30 und 23:59 Uhr kam es in der Dürkheimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 52-jähriger BMW-Fahrer fuhr in die Dürkheimer Straße ein und stieß frontal mit einem am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW zusammen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen ...

mehr