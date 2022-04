Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Per Haftbefehl gesuchter 34-Jähriger leistet Widerstand

Hauptbahnhof Halle (ots)

Am Freitag, den 8. April 2022 gegen 15:30 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 34-Jährigen auf dem Hallenser Hauptbahnhof. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er bereits seit November des vergangenen Jahres per Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle gesucht wurde. Zuvor war der Mann wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Monaten verurteilt wurden und hatte diese Haftstrafe trotz ergangener Ladung nicht angetreten. Als die Beamten ihm den Haftbefehl eröffneten, versuchte der afghanische Staatsangehörige sich der Festnahme durch Flucht zu entziehen. Der Mann leistete erheblichen Widerstand. So musste er schließlich zu Boden gebracht, mit Handfesseln fixiert und zur Dienststelle der Bundespolizei mitgenommen werden. Dabei wurde ein eingesetzter Beamter leicht verletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 34-Jährige der Justizvollzugsanstalt Halle übergeben. Zudem erhält er eine weitere Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

