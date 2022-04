Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ostern ist Ferien- und Reisezeit: Achtung Taschendiebe! Taschendiebstahlspräventionsteam der Bundespolizei macht Halt am Hauptbahnhof Magdeburg, 08.04.2022 von 10:00 - 14:00 Uhr

Magdeburg (ots)

Keine "Ostergeschenke" für Taschendiebe - unter diesem Motto informiert das Taschendiebstahlspräventionsteam der Bundespolizei Interessierte am morgigen Freitag, den 8. April 2022 auf dem Bahnhofsvorplatz am Hauptbahnhof Magdeburg. Ab 10:00 Uhr wechseln die Bundespolizisten die Seite und stellen die häufigsten Tricks der Diebe in kurzen schauspielerischen Sequenzen nach, um Tipps zum Schutz vor Taschendieben zu geben. Erfahrungsgemäß kommt es in der Ferienzeit zu einem erhöhten Reiseaufkommen auf den Bahnhöfen und in den Zügen. Im dichten Gedränge und der Hektik des Reiseverkehrs werden den Taschendieben viele Gelegenheiten geboten. Dabei kann sich jeder sehr einfach gegen Taschendiebstähle schützen:

- Wertgegenstände, Geld und Kreditkarten in mehreren Taschen verteilt eng am Körper tragen - verschließbare Innentaschen nutzen - keine Wertsachen in Rucksäcken aufbewahren - Handtaschen mit dem Verschluss nach innen unter den Arm klemmen - misstrauisch sein, wenn man angerempelt wird oder wenn "unbeabsichtigt" die Kleidung beschmutzt wird - keine Einblicke in die Geldbörse und an Automaten auf die PIN - Nummer gewähren - in aufgehängten Jacken keine Geldbörsen und Handys in den Taschen lassen - Vorsicht bei aufdringlicher Hilfe beim Einsteigen in den Zug, Bus oder Straßenbahn - Reisegepäck nie unbeaufsichtigt lassen

Kommen Sie vorbei! Die Bundespolizei lädt interessierte Bürger und Bürgerinnen sowie Medienvertreter recht herzlich zu den Präsentationen ein. Information für Medienvertreter: Ihren Ansprechpartner vor Ort erreichen Sie unter der Telefonnummer 0172 / 3 05 12 80.

