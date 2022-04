Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Kontrolle eines Reisenden am Bahnhof ergibt Haftbefehl

Bitterfeld (ots)

Am Dienstag, den 5. April 2022 kontrollierten Beamte der Bundespolizei auf dem Bahnhof Bitterfeld einen 33-jährigen Reisenden. Die sich an-schließende fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der Mann bereits seit November des vergangenen Jahres per Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wurde. Demnach hatte ihn das Amtsgericht Tiergarten am 28. Juli 2020 wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe von 1200 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verurteilt. Da der Mann weder die Geldstrafe beglich, noch sich dem Strafantritt stellte, erging der Haftbefehl. Daraufhin eröffneten die Bundespolizisten den Gesuchten diesen und nahmen ihn fest. Da der Deutsche nicht in der Lage war, die Geldstrafe zu bezahlen, wurde er gegen 12:00 Uhr an die Justizvollzugsanstalt Halle übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell