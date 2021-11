Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Schwerer Auffahrunfall auf der B 486; Offensichtlich mehr Schaden angerichtet als Beute gemacht; "Ich wollte doch nur schnell..." und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhaus - Offenbach

(aa) Einbrecher waren am Mittwochabend in der Hugo-Wolf-Straße gleich in zwei Erdgeschosswohnungen eingestiegen. Die Geschädigten gaben als Tatzeiten zwischen 18.30 und 19.10 Uhr und zwischen 10 und 19.10 Uhr an. Die Täter hatten in einem Fall die Terrassentür und im anderen ein Fenster für den jeweiligen Einstieg aufgebrochen. Anschließend wurden die Zimmer durchsucht. Aus der einen Wohnung stahlen die Diebe Geld und Schmuck, aus der anderen fehlt wohl nichts. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Offensichtlich mehr Schaden angerichtet als Beute gemacht - Offenbach/Bürgel

(jm) Diebe brachen zwischen Montag- und Dienstagnachmittag im Mittelweg in mehrere Schrebergärten ein und richteten offensichtlich mehr Schaden an, als sie Beute machten. In der Kleingartenanlage hebelten die Unbekannten in der Zeit zwischen 17.30 und 15.30 Uhr zum Teil die Gartenhütten auf und entwendeten unter anderem Rasenmäher, Bohrschrauber, Wasserpumpe und etliches mehr. Zudem richteten die Diebe durch das Aufhebeln auch Schaden im Gesamtwert eines vierstelligen Bereichs an den Gartenhütten und sogar an einem abgestellten Wohnmobil an. Bislang wurde der Polizei Einbrüche und Versuche in acht Parzellen gemeldet. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 bei der Polizei Offenbach.

3. Schwerer Auffahrunfall auf der B 486 - Gemarkung Langen

(jm) Ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen hatte am späten Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 486 für Verkehrsbehinderungen sowie einer zeitweisen Vollsperrung gesorgt. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 41-jähriger VW-Passat-Fahrer hinter einem schwarzen VW Tiguan die B 486 in Richtung der Autobahn 661 entlang. In Höhe des Industriegebietes musste der 52 Jahre alte Tiguan-Fahrer verkehrsbedingt bremsen. Augenscheinlich bemerkte dies der 41-Jährige zu spät und fuhr auf den Tiguan auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der 52-Jährige schwer und der Passat-Fahrer sowie sein 46 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt. Zudem musste die Feuerwehr wegen auslaufender Betriebsmittel hinzugezogen werden. Der VW Tiguan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die B 486 wurde zeitweise zwischen der Ausfahrt Oberlinden und Flugsicherung voll gesperrt. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, können sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 bei der Polizeistation Langen melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Erneute Schulwegkontrolle und wiederholte Erklärung... - Erlensee

(aa) Erneut war Polizeioberkommissarin Julia Koch am Mittwochmorgen in der Langendiebacher Straße in Sachen Schulwegsicherung aktiv. Dabei hatte die Schutzfrau vor Ort unter anderem den Lehrerparkplatz der Schule, der offensichtlich sehr gerne verbotswidrig von den "Eltern-Taxis" genutzt wird, im Blick. Einige Eltern stoppten zudem direkt vor dem Schulportal, um ihre Schützlinge aussteigen zu lassen. Koch betonte: "Dies führt immer wieder zu gefährlichen Situationen, insbesondere jetzt zur dunklen Jahreszeit, für die zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommenden Schülerinnen und Schüler. Ich appelliere daher an die Eltern und Großeltern, für die Sicherheit aller Kinder zu sorgen." Außerdem stellte Koch einige Fahrräder mit unzureichender oder defekter Beleuchtung fest. Sie beließ es bei den Kindern bei einer Ermahnung und vertraut darauf, dass diese mit ihren Eltern für Abhilfe sorgen. Übrigens: Eine Erklärung hörte die Schutzfrau wiederholt: "Ich wollte doch nur schnell..."

2. Einbruch in Firma - Gelnhausen/Roth

(aa) Vermutlich mehrere Täter waren in der Nacht zum Mittwoch "Am Spitalacker" in die Lagerhalle einer Firma eingedrungen. Die Einbrecher kamen zwischen 18 und 7.40 Uhr auf das umzäunte Gelände und transportierten unter anderem Heckenscheren, Motorsägen sowie einen Mähroboter ab. Zudem wurden die Schubladen der Büros und der Ausstellungsraum durchwühlt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Einbruch und dem Verbleib der Beute unter der Rufnummer 06051 827-0.

Offenbach, 18.11.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell