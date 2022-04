Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 4. April 2022 kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Magdeburg einen 23-jährigen eritreischen Staatsbürger. Die fahndungs-mäßige Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der Mann bereits seit Dezember des vergangenen Jahres per Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gesucht wurde. Demnach hatte ihn das Amtsgericht Nürnberg am 15. November 2021 wegen mehrfacher Leistungserschleichung zu einer Geldstrafe von 550 Euro beziehungs-weise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 55 Tagen verurteilt. Da der Mann lediglich einen Teil der Geldstrafe beglich und sich auch nicht dem Straf-antritt stellte, erging der Haftbefehl. Daraufhin eröffneten die Bundespolizisten den Gesuchten diesen, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle am Hauptbahnhof. Der Mann musste noch 250 Euro zahlen, ansonsten drohten ihm 25 Tage Gefängnis. Dieser Geldbetrag konnte durch ihn aufgebracht werden, so dass er nach der Zahlung die Dienststelle wieder als freier Mann verlassen konnte.

