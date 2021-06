Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad in Stralsund

Stralsund (ots)

Am Morgen des 03.Juni 2021 ereignete sich gegen 06:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Knieperdamm in Stralsund. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein LKW den Knieperdamm und bog nach rechts in die Spielhagenstraße ab. Augenscheinlich wollte an der besagten Kreuzung gleichzeitig ein PKW Opel aus der Spiegelhagenstraße auf den Knieperdamm fahren. Nach jetzigen Ermittlungen übersah die 59-jährige Opel-Fahrerin aus Stralsund dabei das hinter dem LKW fahrende Motorrad Ducati und stieß mit diesem zusammen. Der 42-jährige Motorradfahrer aus der Gemeinde Bergen auf Rügen wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Alle beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Während der Zeit der Unfallaufnahme kam es an der Kreuzung zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei erneut auf die gebotene Vorsicht gegenüber Motorradfahrern aufmerksam machen. In den wärmeren Monaten sind viele Motorradfahrer auf den Straßen unterwegs. Auf diese Verkehrssituation sollten sich besonders die Autofahrer erneut einstellen. Daher rät die Polizei den Autofahrern zum Schutz der Zweiradfahrer:

- Schneiden Sie keine Kurven, vor allem nicht an unübersichtlichen und schlecht einsehbaren Verkehrsstellen. - Achten Sie auf entgegenkommende Zweiradfahrer und halten Sie genügend Abstand zur mittigen Fahrbahnbegrenzung. - Halten Sie die Augen offen und bleiben Sie besonders an Kreuzungen und Einmündungen konzentriert. - Denken Sie an den "toten Winkel" beim Überholen und vergewissern Sie sich mit dem "Schulterblick". - Schätzen Sie die Geschwindigkeit richtig ein und bleiben Sie lieber stehen, wenn Sie sich unsicher sind.

