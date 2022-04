Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendlichen schwer verletzt und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Mehrere unbekannte mutmaßliche Jugendliche haben am Freitagnachmittag (08.04.2022) einen 15-Jährigen in einem Parkhaus an der Eierstraße schwer verletzt und ausgeraubt. Zeugen beobachteten gegen 14.45 Uhr die Auseinandersetzung auf der Parkebene zwei und alarmierten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten waren sowohl die Tatverdächtigen, als auch der 15-Jährige geflüchtet. Ein weiterer Zeuge entdeckte den verletzten Jugendlichen gegen 15.10 Uhr in einem Treppenhaus. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die vier Tatverdächtigen den Jugendlichen zu Boden, traten auf ihn ein und fügten ihm Schnittverletzungen am Bein zu. Dann stahlen sie sein Mobiltelefon sowie seine Geldbörse und seine Kleidung bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um drei männliche und eine weibliche Jugendliche handeln. Die jungen Männer sollen etwa 180 Zentimeter groß sein. Einer soll einen roten, ein zweiter einen grauen Jogginganzug getragen haben. Die junge Frau soll eine helle Jacke mit fellbesetzter Kapuze getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

