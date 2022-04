Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrräder aus Kellerräumen entwendet

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagnachmittag (08.04.2022) und Samstagabend (09.04.2022) Zugang in ein Mehrfamilienhaus in der Haldenstraße. Dort wurden drei Kellerräume aufgebrochen und ein hochwertiges E-MTB der Marke Orbea, Farbe grün, diverse Arbeitsgeräte und Lebensmittel im Gesamtwert von ca. 8.000 Euro entwendet. Auch in einem angrenzenden Gebäude, das durch dieselbe Tiefgarage erreicht werden kann, kam es zu einem Kelleraufbruch. In der Nacht auf Samstag (09.04.2022) wurden auch aus dem Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Wildbader Straße zwei Mountainbikes (Marke Orbea, MX26, Farbe schwarz und Marke Cube, LT Pro, Farbe weiß) im Gesamtwert von ca. 1.300 Euro gestohlen. Hinweise zu diesen Diebstählen werden unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße erbeten.

