Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Nacht zum Samstag (09.04.2022) in Stuttgart-Mühlhausen einen Verkehrsunfall und dabei einen Sachschaden von etwa 80.000 Euro verursacht. Der Fahrzeuglenker kam gegen 00.00 Uhr in der Mönchfeldstraße vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem Audi R8 von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Lichtmast, der dadurch aus der Verankerung gerissen wurde und zu Boden fiel. Wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gelenkt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell