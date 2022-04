POL-S: 70 Meter Stromkabel von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots) - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstagnachmittag (07.04.2022) auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Industriestraße einen grauen Mercedes C 200 angefahren und dabei einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Der 62 Jahre alte Besitzer des Mercedes stellte sein Auto gegen 15.45 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 16.10 Uhr zurückkam, stellte er die Schäden ...

