Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreister Dieb bestiehlt Senior - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagvormittag (08.04.2022) einen 83 Jahre alten Mann an der Unteren Hagstraße mit einem perfiden Trick bestohlen. Der Senior war gegen 10.20 Uhr mit seinem Rollator auf dem Weg nach Hause, als ihn der Unbekannte ansprach und seine Hilfe anbot. Während der dreiste Dieb dem 83-Jährigen mit seinem Rollator half, stahl der Unbekannte die Brieftasche des Seniors, in der sich unter anderem mehrere Hundert Euro befanden und flüchtete in Richtung Haldenäckerstraße. Da der 83-Jährige zuvor an einem Geldautomaten an der Möhringer Landstraße Geld abgehoben hatte, besteht der Verdacht, dass der Unbekannte ihn bereits dort beobachtete. Bei dem Täter soll es sich um einen 40 bis 45 Jahre alten und zirka 180 Zentimeter großen Mann handeln. Er war dunkel gekleidet, trug eine dunkelblaue Strickmütze mit hochgeschlagenem Rand und hatte einen Dreitagebart. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell