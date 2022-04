Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (07.04.2022) auf einem Parkplatz an der Aldinger Straße zwei Scheiben eines Renaults eingeschlagen. Die Täter zerstörten zwischen 16.30 Uhr und 22.20 Uhr die beiden Scheiben auf der Fahrerseite des Renault Traffic und stahlen aus dem Innenraum zwei Rucksäcke mit Lebensmitteln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

