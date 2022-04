Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonnenunterstand abgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Mittwochabend (06.04.2022) ein Brand auf einer Grünfläche an der Augsburger Straße ausgebrochen. Eine 24-jährige Zeugin bemerkte gegen 23.00 Uhr Flammen auf einer Grünfläche vor der Gebäuderückseite eines Mehrfamilienhauses und alarmierte die Feuerwehr. Kurz nach Eintreffen der Polizeibeamten griff das Feuer auf einen Mülltonnenunterstand und einen Nadelbaum über. Zudem beschädigten die Flammen einen am Straßenrand abgestellten Ford Transit. Die Bewohner verließen das Gebäude unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

