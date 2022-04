POL-S: Nach Unfall auf Bundesstraße 10 geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am Mittwochabend (06.04.2022) versucht den Katalysator an einem geparkten Auto in der Bopserwaldstraße zu entfernen. Ein Anwohner bemerkte gegen 22.50 Uhr wie zwei Männer sich an einem geparkten VW Golf zu schaffen machten. Er sprach sie an, woraufhin sie in Richtung Neue Weinsteige flüchteten. Die alarmierten ...

mehr