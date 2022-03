Rheinberg (ots) - Am Freitag gegen 23.55 Uhr hebelte ein unbekannter Täter eine Tür einer Lagerhalle mit lagernden Gartenmöbeln an der Straße An der Rheinberger Heide auf und verschafft sich so Zutritt. Als ein Mitarbeiter der Firma am Tatort erschien und die Beleuchtungseinrichtung einschaltete, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung der Bahnschienen. Es gelang ...

