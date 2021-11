Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Einbruchdiebstahl

Recklinghausen (ots)

In der Zeit von Montag, 20.30 Uhr, bis heute, 7 Uhr, brachen Unbekannte in einen Container (Testzentrum) an der Bergmannstraße ein. Sie entwendeten Bargeld, mehrere Test-Kits und diverse Pakete Einmalhandschuhe. Zudem entleerten die Einbrecher im Innenraum einen Feuerlöscher. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell