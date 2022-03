POL-NI: "Z" als Sympathisierung mit russischem Angriffskrieg Strafgesetzbuch stellt Billigung von Straftaten wie Kriegsverbrechen unter Strafe

Bückeburg (ots) - (ma) Ein 42jähriger Mann aus Hildesheim ist am Samstag gg. 21.50 Uhr von Beamten des Einsatz-und Streifendienstes an der Langen Straße/Wallstraße in Bückeburg in Gewahrsam genommen worden, weil sich dieser nach einer angezeigten Bedrohungsstraftat weigerte sich auszuweisen, einem Platzverweis nicht nachkam und gegenüber einem eingesetzten Polizeibeamten in aggressiver Weise Drohungen äußerte. ...

mehr