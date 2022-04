POL-S: Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots) - Bei einem Unfall an der Straße Neue Weinsteige haben am Mittwochnachmittag (06.04.2022) vier Beteiligte leichte Verletzungen erlitten. Ein 25-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 14.00 Uhr die Neue Weinsteige in Richtung Degerloch, als er offenbar in der Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Nachdem er mit einem entgegenkommenden Polizeifahrzeug zusammenstieß, kollidierte er auch mit einem dahinter ...

