Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Im Gegenverkehr mit Streifenwagen zusammengestoßen

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Unfall an der Straße Neue Weinsteige haben am Mittwochnachmittag (06.04.2022) vier Beteiligte leichte Verletzungen erlitten. Ein 25-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 14.00 Uhr die Neue Weinsteige in Richtung Degerloch, als er offenbar in der Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Nachdem er mit einem entgegenkommenden Polizeifahrzeug zusammenstieß, kollidierte er auch mit einem dahinter fahrenden Volvo. Rettungskräfte versorgten den 38 Jahre alten Volvo-Fahrer vor Ort und brachten den 25 Jahre alten VW-Fahrer sowie die beiden 21 und 25 Jahre alten Polizisten mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Bei dem VW-Fahrer wurden zudem aufgrund des Verdachts einer Drogenbeeinflussung eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme seines Fahrzeugs angeordnet. Es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen der drei Fahrzeuge, konnte der Verkehr nur einspurig vorbeigeleitet werden, sodass es bis um 17.00 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

