Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mercedes GLC im Visier - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen/-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (06.04.2022) im Schneckenbergweg und in der Burgäckerstraße jeweils einen Mercedes GLC im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen. Die Täter stahlen zwischen 21.30 Uhr und 04.45 Uhr den im Schneckenbergweg abgestellten schwarzen Mercedes mit dem amtlichen Kennzeichen S-AC 1102. In der Burgäckerstraße stellte der Besitzer seinen weißen GLC gegen 23.30 Uhr auf seinem Stellplatz ab. Gegen 07.45 Uhr meldete eine Zeugin, dass das Fahrzeug seit etwa 07.00 Uhr mit laufendem Motor auf dem Gehweg in der Seeadlerstraße stehen würde. Offenbar hatten die Täter das Fahrzeug auf unbekannte Weise gestohlen und dort zurückgelassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

