Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall beim Wenden

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19:00 Uhr, fuhr ein 69-jähriger Autofahrer aus Wardenburg aus einer Parklücke an der Hochstraße. Direkt im Anschluss wollte er wenden, um seine Fahrt in Richtung Polsumer Straße fortzusetzen. Dabei kollidierte er mit einem 43-jährigen Autofahrer aus Marl, der aus der Loestraße kam. Der 43-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand etwa 10.000 Euro Sachschaden. Die Hochstraße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

