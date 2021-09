Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 12:15 Uhr, wollte ein 43-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen mit seinem Sattelzug von der Hans-Sachs-Straße aus nach links in die Eichenstraße einbiegen. Ein 86-jähriger Rollerfahrer aus Bottrop fuhr in der Gegenrichtung auf der Hans-Sachs-Straße in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte er mit dem Lkw. Der 86-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Bei dem Unfall entstand außerdem etwa 1.000 Euro Sachschaden.

