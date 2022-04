Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiaten mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (06.04.2022) einen 19 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Supermarkt an der Sophienstraße Spirituosen gestohlen und sich gegen das anschließende Festhalten gewehrt zu haben. Ersten Ermittlungen zufolge beobachtete ein 40 Jahre alter Ladendetektiv den Tatverdächtigen, wie er kurz vor 19.00 Uhr zwei Flaschen Whisky in seiner Hose versteckt haben soll und anschließend das Geschäft verlassen wollte, ohne die Waren zu bezahlen. Nachdem der Detektiv den 19-Jährigen angesprochen hatte, wollte dieser offenbar die Flucht ergreifen. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes kamen dem Detektiv zu Hilfe und brachten den sich wehrenden Mann in das Büro. Dort soll er versucht haben, einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einer Flasche zu schlagen. Nachdem sich der Mitarbeiter mutmaßlich mit Reizgas zur Wehr gesetzt haben soll, wurde der 19-Jährige den alarmierten Polizeibeamten übergeben. Der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Donnerstags (07.04.2022) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.

