Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 24./25.12.2021 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Einbruchdiebstahl in Reihenhaus

Mittwoch. 22.12.21, 17:30 Uhr - Donnerstag, 23.12.21, 14:45 Uhr 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Renpfad

Zu einem Einbruchdiebstahl in ein Reihenhaus kam es bereits im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmittag. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Reihenhaus in der Straße Renpfad. In dem Wohnhaus wurden diverse Zimmer nach potentiellem Diebesgut durchwühlt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, die auffällige Beobachtungen getätigt haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden Donnerstag, 23.12.21, ca. 23:15 Uhr 38228 Salzgitter-Lesse, Flothestraße

Am späten Donnerstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden in Salzgitter-Lesse. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Schellerten befuhr mit seinem Pkw die Flothestraße aus Richtung Lichtenberg kommend und verlor in einer Rechtskurve nach dem Ortseingang die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schleuderte mit dem Pkw gegen eine Laterne und einen Gartenzaun. Durch die Kollision wurden der Fahrzeugführer, sowie seine 17-jährige Beifahrerin aus Ilsede, leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 22.000 Euro.

Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs

Freitag, 24.12.21, 12:20 Uhr - 12:35 Uhr 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Ludwig-Erhard-Straße

Am Freitagmittag kam es zum Diebstahl eines hochwertigen Pedelecs (E-Bike) vor einem Discounter in der Ludwig-Erhard-Straße in Salzgitter-Lebenstedt. Eine 38-jährige Frau aus Salzgitter hatte das Fahrrad angeschlossen und zusätzlich die Steuereinheit abgenommen. Während ihres Einkaufes im Discounter wurde das klappbare Fahrrad durch einen unbekannten Täter entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

