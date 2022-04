Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb im beschleunigten Verfahren verurteilt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (05.04.2022) einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der in einem Laden an der Königstraße Kleidung im Wert von über 200 Euro gestohlen haben soll. Eine Verkäuferin beobachtete gegen 14.00 Uhr, wie der 21-Jährige mit mehreren Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine ging und hörte anschließend knackende Geräusche aus dieser. Als der junge Mann die Kabine wieder verließ, stellte die Verkäuferin mehrere lose Sicherungen und Etiketten fest. Nachdem sie bei dem Mann zwei Basketballtrikots und eine Sporthose im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro gefunden hatte, nahmen ihn alarmierte Polizeibeamte fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der senegalesische Staatsbürger am Mittwoch (06.04.2022) durch das Amtsgericht Stuttgart im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Urteil ist rechtskräftig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell