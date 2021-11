Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnmobil gestohlen

Hövelhof (ots)

(mb) In Hövelhof-Riege im Wohngebiet an der Rieger Heide ist in der Nacht von Montag auf Dienstag (02.11.2021) ein Wohnmobil entwendet worden.

Das Wohnmobil stand auf dem Stellplatz neben einem Wohnhaus. Zwischen 23.00 Uhr und 05.30 Uhr schlugen die Täter unbemerkt zu. Der teilintegrierte Camper des Herstellers Bürstner ist weiß, Baujahr 2018 und hatte ein PB-Kennzeichen.

Die Polizei sucht Zeugen, die im tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge nach des Tatorts gesehen haben. Möglicherweise sind schon an der Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen gemacht worden. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell