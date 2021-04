Polizei Hamburg

POL-HH: 210401-4. Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten in Hamburg-Othmarschen

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 31.03.2021, 19:25 Uhr

Unfallort: Hamburg-Othmarschen, Walderseestraße / Behringstraße

Bei einem Verkehrsunfall sind gestern Abend drei Personen, darunter ein Säugling, leicht verletzt und ins Krankenhaus transportiert worden. Ein Zeuge erlitt zudem einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Der 28-jährige Fahrer eines Mitsubishi Space Star befuhr zusammen mit einer 27-Jährigen und ihrer fünf Monate alten Tochter die Walderseestraße in Fahrtrichtung stadteinwärts. An der Einmündung zur Anschlussstelle Othmarschen und zum Übergang zur Behringstraße missachtete der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache offenbar die Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage.

In entgegengesetzter Richtung befuhr zu diesem Zeitpunkt ein 57-jähriger Fahrer eines VW Passat die Behringstraße. Er fuhr bei Grünlicht in den Bereich ein und bog nach links ab, um an der Anschlussstelle Othmarschen auf die BAB 7 in Richtung Süden aufzufahren.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen.

Durch den Aufprall wurde der Mitsubishi gegen den Bordstein der Verkehrsinsel und einen Verkehrszeichenträger geschleudert und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen.

Der 28-jährige Fahrer und seine beiden Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 57-jährige Fahrer des VW blieb unverletzt.

Im Verlauf der Unfallaufnahme musste zudem ein 21-jähriger Zeuge mit Schocksymptomen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Durch zeitweise Sperrungen an der Unfallstelle kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Der Verkehrsunfalldienst Innenstadt / West (VD 2) hat die Ermittlungen aufgenommen.

