Polizei Düsseldorf

POL-D: Mörsenbroich - Verkehrsunfall auf dem Nördlichen Zubringer - Lkw prallt gegen Pkw - Auto überschlägt sich - Zwei Menschen verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 28. Februar 2022, 17:03 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf dem Nördlichen Zubringer wurden zwei Menschen verletzt, einer davon schwer. Ein Lkw stieß beim Fahrstreifenwechsel mit einem Pkw zusammen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 53-jähriger Bulgare mit seiner Sattelzugmaschine auf dem Nördlichen Zubringer in Fahrtrichtung A 52 (Richtung Essen). Als er von dem linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er offenbar den Opel Corsa eines 51-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Daraufhin kam das Auto ins Schleudern und überschlug sich. Der 51-Jährige aus Recklinghausen wurde leicht verletzt. Sein 59-jähriger Beifahrer - ebenfalls aus Recklinghausen - wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Nördliche Zubringer in Fahrtrichtung A52 (Fahrtrichtung Essen) gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell