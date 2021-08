Polizei Paderborn

POL-PB: Diebe nutzten Flexgeräte - Katalysatoren gestohlen und Automaten geknackt

Paderborn (ots)

(mb) Auf dem Hof einer Werkstatt an der Herlestraße haben Diebe Anfang der Woche die Katalysatoren von drei Autos gestohlen. In der Nähe wurde ein Zigarettenautomat aufgeflext.

Die Tat an der Werkstatt in der Herlestraße muss von Montag auf Dienstag verübt worden sein. Am Dienstagnachmittag fielen die Diebstähle auf. Der oder die Täter gingen drei Saab 900 an. Sie trennten die Katalysatoren mit einem Winkelschleifer aus den Abgasanlagen unter den Fahrzeugen und entwendeten sie.

Unweit der Werkstatt auf dem Gelände eines Möbelhauses an der Senefelder Straße setzten Diebe eine Flex an einem Zigarettenautomaten ein. Der Automat wurde gewaltsam geöffnet und Zigarettenschachteln entwendet. In diesem Fall liegt die Tatzeit zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

