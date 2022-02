Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf: Demonstrationen verlaufen weitgehend störungsfrei und friedlich - Verkehrsstörungen im Innenstadtbereich

Düsseldorf (ots)

Die bei der Polizei angemeldeten Kundgebungen und Aufzüge verliefen heute Nachmittag weitgehend störungsfrei und friedlich. Es kam erneut zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Von 14 bis 17 Uhr war eine Kundgebung am Schadowplatz angemeldet. Diese hatte deutlich mehr Zulauf, als angemeldet. In der Spitze nahmen etwa 6.000 Menschen an der friedlichen Versammlung teil. Gegen 16:45 Uhr wurde die Kundgebung beendet.

Mit weniger Teilnehmenden, als in den vergangenen Wochen, startete um 16:15 Uhr ein Aufzug am Johannes-Rau-Platz. Die rund 2.500 Menschen zogen über innerstädtische Straßen und kehrten für eine Abschlusskundgebung zum Startpunkt zurück. Die Versammlung wurde um 20 Uhr für beendet erklärt. Die Polizei ahndete gemeinsam mit dem Ordnungsamt Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung. Entlang der Aufzugsstrecke kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Auch der öffentliche Personennahverkehr war betroffen.

Alle weiteren angemeldeten Demonstrationen im Stadtgebiet verliefen ebenfalls überwiegend störungsfrei und friedlich.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell