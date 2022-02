Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - Versuchter Schockanruf bei Senior -73-Jähriger dreht den Spieß um-Tatverdächtiger festgenommen

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 24. Februar 2022, 16:00 Uhr

Eine weinende Frauenstimme am Telefon, daraufhin ein angeblicher "Polizist" und im Anschluss ein angeblicher Mitarbeiter der "Gerichtskasse" der einen hohen Geldbetrag abholen wollte. All das waren die Zutaten für einen versuchten Enkeltrick, der jedoch dank eines aufmerksamen Düsseldorfers nicht zum Erfolg der Täter, sondern zur Festnahme eines Tatverdächtigen führten.

Es begann mit dem Anruf einer aufgelösten und weinenden Anruferin am gestrigen Donnerstagnachmittag auf dem Festnetztelefon des 73-Jährigen. Das Telefonat wird von einem Unbekannten, der sich als Polizeibeamter ausgibt, fortgesetzt. Der falsche Polizist redete von dem Erfordernis einer Kaution für die Angehörige nach einem schweren Unfall. Eine Masche, die dem Düsseldorfer Senior jedoch nicht unbekannt ist. Umgehend informierte dieser parallel zum Anruf der Täter die Düsseldorfer Polizei über den Notruf. Gleichzeitig hielt das vermeintliche Opfer den Kontakt zu den perfiden Betrügern und ging zum Schein auf deren Masche ein. Unter den wachsamen Augen von Zivilfahndern begab sich der Senior zu seiner Bank und täuschte vor, Bargeld und Gold abzuheben. Dazu vereinbarte er eine Übergabe an seiner Wohnadresse. Hier schnappte die Falle letztlich zu. Der Mitarbeiter der "Gerichtskasse", ein 45-jähriger polnischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Solingen, konnte direkt vor Ort vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Ihre Polizei Düsseldorf registriert immer wieder Schockanrufe der bei Seniorinnen und Senioren. In diesem Zusammenhang rät ihre Polizei: Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie in jedem Fall unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Weitere Informationen unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell