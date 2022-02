Polizei Düsseldorf

POL-D: Golzheim - Joggerin von Pkw erfasst - 48-Jährige lebensgefährlich verletzt - Verkehrsunfallaufnahme-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 23. Februar 2022, 6:25 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Morgen eine 48-jährige Joggerin, als sie eine Straße überqueren wollte und dabei von einem Pkw erfasst wurde. Rettungskräfte brachten die Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war die 48-jährige Fußgängerin auf der Klever Straße in Richtung Cecilienallee unterwegs. An der Kreuzung Klever Straße/Fischerstraße wollte sie die Fahrbahn an einer Ampel überqueren. Dort wurde sie plötzlich von dem Ford eines 50-Jährigen erfasst, der die Fischerstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Die 48-Jährige wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Düsseldorfer Polizei war vor Ort, um die Unfallspuren zu sichern. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell