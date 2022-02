Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller: Einbrecher in "Blaumann" und Maleranzug - Polizei stellt Tatverdächtige nach versuchtem Kioskeinbruch - Festnahme - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

In Blaumann und Maleranzug versuchten in der vergangenen Nacht zwei Männer in einen Kiosk am Getrudisplatz einzubrechen. Als die Polizei anrückte, ergriffen die Männer die Flucht. Die mitgebrachten Schraubendreher steckten noch in der Kiosktür, als die Handschellen klickten. Ein 49-jähriger Kroate und ein 57 Jahre alter Mann mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit stehen jetzt vor dem Haftrichter.

Als um 3 Uhr der Anruf bei der Leitstelle der Polizei Düsseldorf einging, machten sich sofort mehrere Streifenteams auf den Weg zum Getrudisplatz. Ein Zeuge hatte gute Hinweise auf den gerade stattfindenden Einbruch in den Kiosk gegeben. Als die Polizistinnen und Polizisten eintrafen, versuchten die zwei Tatverdächtigen vergeblich Fersengeld zu geben. Nach einer kurzen Flucht wurden beide gestellt. Zwischen Türblatt und -zarge der Eingangstür steckten noch zwei Schraubendreher. Außerdem hatte das Duo schon Tüten und Decken zum Abtransport möglicher Tatbeute bereitgelegt. Die beiden wohnungslosen Männer sind der Polizei bereits wegen der Begehung von Eigentumsdelikten bekannt. Sie sollen heute im beschleunigten Verfahren einem Haftrichter vorgeführt werden.

