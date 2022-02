Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern-Nord: Handtasche aus Fahrradkorb geraubt - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 22. Februar 2022, 10:30 Uhr

Gestern Morgen raubte ein Unbekannter im Stadtteil Flingern-Nord einer Seniorin die Handtasche aus dem Fahrradkorb. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen hatte die 72-jährige Düsseldorferin in einer Bankfiliale an der Flurstraße, Ecke Hoffeldstraße, Bargeld abgehoben. Als sie danach auf ihr Fahrrad stieg, griff ein Unbekannter nach ihrer Handtasche im Fahrradkorb. Es entwickelte sich ein Gerangel, bei dem ihr der Täter die Handtasche entriss und in unbekannte Richtung flüchtete. Eine Beschreibung des Räubers liegt vor:

Der Mann ist etwa 25 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er trug dunkle Kleidung und eine schwarze Basecap.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0211-8700 an das Raubkommissariat KK 13 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell