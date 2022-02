Polizei Düsseldorf

POL-D: Wohnmobil plus Pferdetransporter - Ungewöhnlicher Diebstahl in Eller - Spezialfahrzeug entwendet - Polizei fahndet mit Fotos

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Sonntag, 20. Februar 2022, 16 Uhr bis Montagmorgen, 21. Februar 2022, 6 Uhr

Tatort: Düsseldorf-Eller, Reiterhof Hasseler Richtweg

Das Fachkommissariat für Kraftfahrzeugdelikte (KK 15) fahndet öffentlich nach einem etwa 120.000 Euro teuren Spezialfahrzeug. Der Pferdetransporter (Compact L-Plus Tour) ist auf einem Fiat Ducato aufgebaut. Neben dem Fahrzeug selbst wurden auch hochwertige Reiterutensilien (Helm, Sattel etc.) mit dem Fahrzeug entwendet.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht zu Montag an oder um das Gelände am Hasseler Richtweg verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wem ist das Fahrzeug anschließend irgendwo aufgefallen?

Hinweis werden erbeten an das Kriminalkommissariat 15 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

