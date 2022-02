Polizei Düsseldorf

POL-D: Duisburg - Autobahnkreuz Kaiserberg - Auffahrunfall - zwei Personen schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 22. Februar 2022, 07:11 Uhr

Zwei schwer verletzte Fahrzeugführer und drei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von heute Morgen auf der A3 Richtung Köln / A40 Richtung in Richtung Venlo im Autobahnkreuz Kaiserberg.

Den ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr ein 27-Jähriger aus Duisburg mit seinem VW Transporter auf der A3 in Richtung Köln und beabsichtigte im Autobahnkreuz Kaiserberg auf die A40 in Richtung Venlo zu wechseln. Hierbei übersah der Duisburger vor verkehrsbedingt abbremsende Fahrzeuge. Hierdurch prallte er frontal auf das Heck des Golfs einer 51-Jährigen aus Moers. Die Wucht des Aufpralls schob den Golf wiederum auf einen davor stehenden Opel eines 39-Jährigen aus Moers. Der 27-Jährige und der 51-Jährige kamen mit Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell