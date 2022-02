Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Krefeld - A 57 Richtung Köln - Lkw-Unfall am Stauende - Drei Verletzte - Lange Sperrung - Stau

Düsseldorf (ots)

Montag, 21. Februar 2022, 10:55 Uhr

Bei einem Lkw-Unfall heute Vormittag bei Krefeld wurden zwei Fahrer leicht verletzt und ein weiterer schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nicht. Die Autobahn (A 57) bleibt in Höhe Geismühle in Richtung Köln voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden gesperrt.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei beachtete zur Unfallzeit ein 62-Jähriger aus dem Westerwald das Stauende nicht und schob in Höhe der Rastanlage Geismühle zwei Lkw vor sich aufeinander. Der Lkw des Unfallverursachers und der Lkw davor müssen abgeschleppt werden. Der Verkehr wird abgeleitet. Es kommt zu Staus. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 120.000 Euro geschätzt.

