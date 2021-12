Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dach durch LKW beschädigt

Böhlen (Ilm-Kreis) (ots)

Heute Morgen, gegen 07.50 Uhr fuhr ein 46-jähriger Fahrer eines Mercedes LKW in die "Ortsstraße". Dabei blieb er mit dem Führerhaus des LKW an einem Dach sowie einer Straßenlaterne hängen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro. (jd)

