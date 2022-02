Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 46 - Jüchen - Tödlicher Verkehrsunfall nach Falschfahrt - Zwei Autofahrer sterben - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 20. Februar 2022, 3:48 Uhr

Nachdem in der Nacht zu heute ein 26-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der A 46 in der falschen Richtung fuhr, kollidierte er bei Jüchen frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Beide Fahrzeugführer starben vor Ort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war ein 39-jähriger Mann aus Übach-Palenberg mit seinem Ford auf der A 46 in Richtung Heinsberg unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Jüchen und dem Autobahnkreuz Mönchengladbach-Holz kam ihm plötzlich ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Baesweiler mit einem VW entgegen. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei verletzten sich beide Fahrer so schwer, dass sie verstarben. Ein weiteres nachfolgendes Fahrzeug wurde durch Trümmerteile beschädigt. Das Unfallaufnahme-Team der Düsseldorfer Polizei sicherte umfangreich die Spuren des Unfalls und setzte unter anderem einen Hubschrauber ein. Die Autobahn ist voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden in Fahrtrichtung Heinsberg gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell