Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 59 - Duisburg - Autofahrer prallt gegen umgestürzten Baum - 23-Jähriger schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 19. Februar 2022, 18:25 Uhr

Ein 23-jähriger Mann verletzte sich gestern Abend schwer, als er mit seinem Pkw gegen einen umgestürzten Baum prallte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der 23-jährige Mann aus Duisburg war mit seinem VW Polo auf der A 59 in Richtung Leverkusen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Duisburg Alt-Hamborn stürzte plötzlich ein Baum von rechts auf die Fahrbahn. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen den Baum, der auch auf das Fahrzeugdach fiel. Der Mann verletzte sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Da die Gefahr bestand, dass weitere Bäume auf die Fahrbahn fallen könnten, musste die Richtungsfahrbahn zeitweilig gesperrt werden. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahr, sodass die Sperrung gegen 23 Uhr wieder aufgehoben werden konnte.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell