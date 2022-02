Polizei Düsseldorf

POL-D: Golzheim - Pkw kollidiert mit U-Bahn - 23-Jähriger schwer verletzt - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 17. Februar 2022, 20:06 Uhr

Bei einer Kollision mit einer U-Bahn der Linie U79 gestern Abend wurde ein 23-jähriger Pkw-Fahrer so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 41-jähriger Fahrer mit der U-Bahn der Linie U79 von der Uerdinger Straße kommend in Richtung Aquazoo. Er beabsichtigte die Kreuzung Kaiserswerther Straße/Reeser Straße zu kreuzen, um dann in die Haltstelle einzufahren. Zeitgleich war ein 23-Jähriger mit seinem VW Caddy in gleicher Fahrtrichtung unterwegs und wollte verkehrswidrig von der Kaiserswerther Straße nach links in die Reeser Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der U-Bahn und dem Pkw. Der 23-Jährige wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenaus brachten. Der U-Bahn-Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.

