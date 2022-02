Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk: Kiosk überfallen - Täter drohte mit Messer - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 16. Februar 2022, 20.50 Uhr

Das Raubkommissariat der Düsseldorfer Polizei fahndet nach einem etwa 25 Jahre alten Mann. Der Unbekannte steht im Verdacht, gestern Abend die 20-jährige Angestellte eines Kiosks in Bilk überfallen zu haben. Der Tatverdächtige konnte mit mehreren Hundert Euro unerkannt flüchten. Nach ihm wird gefahndet.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen betrat der Unbekannte den Kiosk an der Volmerswerther Straße und bedrohte die Angestellte mit einem Messer. Dabei forderte er die junge Frau auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend "bediente" er sich selbst an der Kassenschublade und entnahm das Bargeld. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Angestellte erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt.

Der etwa 25 Jahre alte Täter ist etwa 1,80 Meter groß und war mit einem schwarzen Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet. Er trug eine schwarze OP-Maske einen Schal und einen Rucksack.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

